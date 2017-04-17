广东破获“香港六合彩”网络赌博案

（联合早报网讯）广东潮州警方今天（17日）通报，潮州警方日前成功打掉以蔡某阳为首的“香港六合彩”网络赌博团伙，抓获犯罪嫌疑人14人。初步查明，该团伙自开设网络赌场以来共接受他人投注金额高达11.2亿元（人民币，下同）。

据中新社报道，潮州警方披露，2016年8月，警方掌握到潮州市区有人以“香港六合彩”外围码形式在网上收受他人赌注的线索。经侦查发现，该犯罪团伙组织严密，分六层架构，成员之间分工明确，反侦察意识较强；该团伙开设赌博网站平均每周收受他人投注达3000余万元，参赌会员超千人。

专案组多次派员前往广州等地调取多名嫌疑人涉案银行账户流水单进行分析，甄别各类信息数据，基本掌握了该犯罪团伙的层级关系、人员身份、网络架构、运作模式、结算方式、行为规律等情况，锁定了主要涉案人员。

经过近九个月的侦查，潮州警方日前抽调100多名警力，分15个抓捕小组展开收网行动，分别在福建漳州、广东揭阳及潮州市区、枫溪、潮安等地抓获涉案嫌疑人蔡某阳、陈某锐等14名犯罪嫌疑人，团伙主犯悉数落网，缴获作案电脑15台、手机36部、汽车九辆、涉案银行卡20张。

经初审，该以蔡某阳、陈某锐为首的网络赌博团伙，利用网络进行“六合彩”赌博，迄今总投注额达11.2亿元，获利1466万元。

目前，案件正在进一步审理中。

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