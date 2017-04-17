中国启动外国人永久居留证件便利化改革

（联合早报网讯）近日，中国公安部印发经中央全面深化改革领导小组第三十二次会议审议通过的《外国人永久居留证件便利化改革方案》，标志着外国人永久居留证件便利化改革正式启动。按照该方案，外国人永久居留证件便利化改革任务将于2017年第二季度完成。

新华社报道称，届时，外国人永久居留证件的实用效能将大幅提升，新增的机读核验功能也将进一步便利持证人在华工作和生活。外国人永久居留证件便利化改革，紧紧围绕服务国家人才优先发展战略，坚持问题导向，积极回应社会关切，实现外国人永久居留证件可机读识验，实现部门间信息共享，为永久居留外国人提供良好的社会服务，切实增强永久居留外国人的获得感。

据了解，改革措施包括：一是将“外国人永久居留证”更名为“外国人永久居留身份证”，强化身份认证功能。二是参照第二代居民身份证优化证件设计，统一技术标准，在证件中嵌入芯片存储证件签发管理信息，实现第二代居民身份证阅读机具识别核验。三是改造铁路、民航、保险、宾馆、银行等相关信息系统，实现永久居留外国人信息部门间共享。四是开展有针对性的宣传，提高“外国人永久居留身份证”的知晓度，加强相关部门、行业业务培训，方便持证人办理各项社会事务。

据介绍，公安部正会同有关部门做好外国人永久居留证件便利化改革相关技术保障，确保“外国人永久居留身份证”可在窗口部门和单位无障碍使用。同时，各部门将以外国人永久居留证件便利化改革为契机，进一步梳理本部门职责范围内永久居留外国人享有国民待遇的事项，对外公布，接受监督，推动永久居留外国人相关待遇的落实。

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