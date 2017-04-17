国家导游资格证出现印刷错误 中国官方：正在协调

（联合早报网讯）不少南京导游近日称，刚到手的导游资格证书发现“中华人民共和国”的英文书写出现错误，有外地旅游主管部门已经发文，准备回收印刷错误的导游证。

据金陵晚报报道，江苏省旅游局方面证实，确有其事，目前正在协调此事。

南京导游王先生向金陵晚报介绍，自己是去年参加全国导游资格证考试的，今年顺利拿到了导游资格证，可是很快就发现情况不对，对比老的导游证，封皮上共和国的英文拼写不对。

另一名导游张女士也表示：“当时也没太在意，后来相继接到一批考试的同行和考生发来信息，说证件封皮好像不太对。后经仔细查看，下发的导游资格证闹出了‘笑话’，封皮正上方的共和国英语出现印刷错误，正确拼写应为‘Republic’，但我拿到的却是‘Republie’”。

此事在南京导游的手机朋友圈中迅速传播，不少导游都奇怪，怎么新到手的导游资格证会出现如此错误。有导游表示，后来才知道，去年这一批考试的学员拿到的导游资格证，在全国多地均出现了错误。不少导游获知后，戏称自己拿到了假证。

针对此事，金陵晚报记者上网查询发现，确实还有一些来自安徽、河北等地已通过2016年全国导游资格证的考生，也遇到了与王先生反映的同一情况。

其中吉林省长春市导游培训中心官微4月14日发布公告：现接到吉林省旅游信息中心紧急通知，暂缓发放《导游人员资格证书》，针对2016年全国导游人员资格考试通过人员，并对已领取的《导游人员资格证书》进行召回，重新制作。望已领取资格证人员在4月28日（节假日除外）前，将原证书送回。对为此带来的不便，表示歉意，希望各位予以理解并积极配合。

截至发稿前，江苏省旅游局方面有关人士表示，全国导游资格证出现英文印刷错误一事，已经接到了反映。全国导游证是国家旅游部门颁发的，现在出现了印刷错误，江苏省方面仍在密切关注此事，会就此事协调并向社会公众公开解决方案。

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