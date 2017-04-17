中纪委边打老虎边高调清除“内鬼”

（联合早报网讯）中共中央纪委一边将刀锋指向国企、金融行业涉腐高官，一边高调清除“内鬼”。中纪委官网今天发布消息，中央巡视组原副部级巡视专员张化为涉嫌严重违纪，目前正接受审查。张化为由此成为中共十八大后首个落马的中央巡视组组长。

同时，媒体消息称，国务院国有资产监督管理委员会（国资委）排名第一的副主任张喜武，3月下旬以来已几次“非正常”缺席国资委领导层会议，显示他可能“出事”。

张喜武也是中共十八届中央委员会候补委员。他如果被证实“出事”，2012年11月通过中共十八大产生的376名十八届中央委员会成员，落马人数将达到30名。

另据财新网昨天报道，银监会主席助理杨家才已于4月9日被调查，同时被查的还包括他的妻子和儿子。官媒人民日报海外版旗下微信公号“侠客岛”昨天发表文章，称杨家才“失联”和保监会主席项俊波落马，表明“银监会盯上官太太俱乐部”。

张化为是一名长期在中纪委工作的“老纪检”。1999年，张化为曾参与调查全国人大原副委员长成克杰腐败案。2003年中共正式建立巡视制度后，张化为作为中央巡视组副组长对江苏省进行过巡视，此后，他升任中纪委第五室主任、中央组织部第一企业金融巡视组副组长。

2013年，中共中央启动十八大后第一轮巡视，张化为作为中央巡视组副组长，先后参与了对中国人民大学、湖南省和辽宁省的巡视。2014年7月，张化为升任中央第十一巡视组组长，主导了对国家体育总局、华电集团、大唐集团、国电集团的巡视。

在张化为落马前，中纪委2016年2月处分过中央巡视组副组长、中共湖北省委组织部长贺家铁。贺家铁的错误包括“严重违反政治纪律和政治规矩，泄露巡视工作秘密”，被撤销党内职务，降为正厅级非领导职务。

张化为被查再次展示中纪委书记王岐山“清理门户”的决心。今年年初，中纪委在专题片《打铁还需自身硬》中透露，中纪委今年的工作重点包括“清理门户”。去年12月，王岐山在江苏调研时说，中共十八大以来，中纪委机关共处理38人，其中立案查处17人、组织调整21人，全国纪检监察系统共处分7200多人。

在“抓内鬼”的同时，中纪委也在深挖央企和金融行业的腐败链条。

据“21世纪经济报道”网站4月15日报道，4月12日，中国国资委党委召开会议，传达中共总书记习近平在中央财经领导小组会议上的讲话，及中央关于设立雄安新区的落实办法。国资委领导悉数出席了这次学习会，唯独张喜武“非正常”缺席会议。

张喜武今年59岁，曾担任大型央企神华集团的董事长、党组书记，2014年出任国资委党委副书记、国资委副主任。在国资委排名仅次于党委书记郝鹏和主任肖亚庆。

2012年4月，时任中央第一企业金融巡视组副组长、副部级巡视专员张化为专程到神华集团宁夏煤业调研，张喜武当时担任神华集团董事长，时任宁夏回族自治区主席王正伟会见了张化为和张喜武。

2014年，张喜武从神华集团调任国资委副主任后，中纪委巡视组进驻神华集团并发现系列突出问题，其中包括：集团煤炭经营管理混乱，领导人操控煤炭审批权等索贿受贿，有些领导人结成利益同盟谋取私利等等。同年年底，张喜武的老部下、神华集团总经理助理张文江和集团副总裁华泽桥等高管落马。

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