中国首季GDP增长6.9%

（联合早报网讯）受到政府基建投资和房地产市场的拉动，中国今年第一季经济增长表现好于预期，增速达到6.9％，是2015年第三季以来的最高增速。

不过分析师预测，随着政府收紧房地产政策严防楼市泡沫的形成，中国经济增长在今年较迟时候将逐步减速。

中国国家统计局今天发布今年第一季的经济数据显示，国内生产总值（GDP）达到18.0683万亿元人民币（约3.6642万亿新元），同比增长6.9％，比上年同期加快0.2个百分点。分析师此前一般预测，中国经济在首季将增长约6.8％。

中国今年全年的经济增长目标是6.5％左右。统计局新闻发言人毛盛勇今早在记者会上说：“（中国经济）主要指标好于预期，实现了良好开局，为完成全年发展预期目标打下了扎实基础。”

消费领域也传出好消息，中国全国居民人均可支配收入实际增长7％，是2015年底以来的最快增速。

随着消费者收入的增加，3月份的社会消费品零售总额同比增长了10.9％，比1至2月份加快1.4个百分点。

中国国际经济交流中心咨询研究部副部长王军接受《联合早报》访问时分析，基建投资和房地产投资是拉动第一季经济增长的主要动力。

数据显示，第一季基础设施投资增长23.5％；全国房地产开发投资则同比增长9.1％，增速比去年全年加快2.2个百分点。其中，房屋新开工面积同比大增11.6％。

国际经济顾问公司环球透视经济学家杰克逊（Brian Jackson）指出，3月份规模以上工业增加值同比增长高达7.6％，单月增速创2014年11月以来新高，工业生产带动了第一季的亮眼表现。

不过有分析担忧，北京仍过于依赖刺激政策和传统工业行业来拉动经济增长，这不利于经济的转型升级。

杰克逊指出，房地产市场的回落，将给服务业和建筑业增长带来额外冲击。

王军也警告，楼市近期受到政府强力调控后，将影响投资者和开发商继续买地买房的信心。此外，基建投资受到资金来源的影响较大，可持续性也不高。

德国商业银行驻新加坡经济师周浩预测，中国未来三个季度的经济增长将逐步减缓，全年GDP增长预料将维持在6.5％。

谈到今后的增长动能，王军指出，第一季民间投资增长7.7％，增速超于预期，显示民企对中国经济的信心在增强，政府应继续完善简政放权、减税降费等措施，以鼓励更多民间资本投入实体经济。

王军也提醒，政府要防止楼市的大起大落。他说：“要避免过浓的行政干预色彩，多尊重市场规律，在抑制需求的同时也加大供给，确保市场平稳发展，不要使大家的预期改变太快，从追涨变成杀跌。”

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