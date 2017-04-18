日本有五万中国间谍？环时批日本杂志编造炒作

（联合早报网讯）日本《周刊大众》杂志最新一期的文章指出，日本没有完善的反间谍法，成发达国家中最便于间谍活动的国家，其中以中国间谍数量最多，且有说法指出数量达5万人。对此，环球时报表示对于日本国内热衷编造和炒作“中国威胁论”的趋势感到担忧。

据环球网报道，有名自由作家向《周刊大众》爆料指出，有大量中国女性间谍潜伏在日本自卫队基地周围，并表示她们可能在中国公安部门有关的卡拉OK店打工，或潜伏到目标人物常去的超市。她们以收款之机认识目标，然后在下雨天假装偶然相遇，以借雨伞的名义接近自卫队员。

该名自由作家还表示中国女性和日本自卫队员结婚也是间谍活动的一环。日本陆上自卫队有500名队员、海上自卫队有200名队员、航空自卫队有约百名队员的妻子是外国人，其中70%是中国女子。有日本公安相关人士称，这些中国女间谍最近还干涉冲绳美军基地搬迁边野古问题，因为“中国正把这个岛屿作为猎取目标”。对此，环球网则痛批连狗血电影都编不出来的情节，竟被《周刊大众》写进新闻报道中。

中国社科院日本研究所助理研究员卢昊接受《环球时报》访问时表示，《周刊大众》属于八卦类刊物，可信度要打折扣。关于大量中国人在日本是间谍的说法，更完全缺乏依据。

卢昊表示，日媒对“中国间谍”一再炒作很大程度是日本保守势力与极右翼对舆情干预的手段。卢昊说中日这种杂音在近几年来有越来越高的趋势，“很大程度上是缘于中日经济力量逆转，而这一现实也引起了日本对中国的认知向负面转化”。

《环球时报》报道称，《周刊大众》杂志拥有近60年历史，发行量20余万册，在日本同行业杂志中排名第六，“卖点”是该杂志选题的重要标准。

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