雄安新区出手整顿非法"炒车" 情节严重将吊销执照

（联合早报网讯）4月16日至17日，雄县、安新、容城三县召开紧急工作会议，对核查车辆上牌照问题进行安排部署，出台整顿措施，严打违规售车行为。以汽车经销商及广告经营者为重点，规范经营者行为。对于发布虚构信息，情节严重者吊销其营业执照，相关人员列入“黑名单”。

据河北日报报道，4月10日以来，关于保定购车摇号的谣言在社会上传播，雄安新区三县出现了购车异常现象，并引发了部分城乡居民心理上的疑惑与忧虑，一定程度上扰乱了汽车销售秩序。

连日来，三县纷纷通过官方微信微博和张贴告示等方式进行辟谣。为维护汽车销售市场秩序，保护消费者合法权益，4月16日至17日，三县有关部门紧急出台维护汽车销售市场正常经营秩序的措施。

4月16日，容城县公安局和市场监督管理局连夜印发《关于维护汽车销售市场正常经营秩序的通告》， 要求汽车经销商及广告经营者积极、主动、自觉维护正常市场秩序，不得发布含有虚假或者引人误解的广告，不得欺骗、误导消费者，严禁以不正当手段“炒车”，严禁以任何形式推波助澜汽车“抢购风”。对相关违法者，市场监督管理部门将依据有关法律责令其停止违法行为，并处以罚款，情节严重的吊销营业执照。对散布谣言扰乱公共秩序的，处5日以上10日以下拘留。

4月16日21时，安新县召开紧急工作会议，对核查车辆上牌照问题连夜进行部署，提出三个“澄清”：澄清汽车销售点底数，责令公安部门连夜制定详细表格，对汽车销售点是否有经营资质，销售车辆数量、种类、价格及法人代表等信息进行统计分析；澄清已售车辆情况，责令县公安局交警大队对已取得牌照的车辆进行统计汇总，重点对车型、价格、购买地点等进行梳理；澄清购车人基本情况，责令县公安局户政科、治安大队对在全县进行车辆登记的常住居民及流动人口逐一进行研判。

4月17日，雄县市场监督管理局、公安局联合发布《关于维护汽车销售市场正常秩序的通告》，指出关于购置汽车将实行摇号纯属虚假信息，传播者已被公安机关依法行政拘留。公安交警部门将依法正常办理机动车注册登记业务。各汽车经销商、二手车交易市场开办者、信息咨询机构和广告经营者、广告发布者要守法经营，增强法律意识、自律意识，以合法的经营实现正当的利益。通告提醒消费者，要理性消费，不要盲目跟风购车，避免自己的合法利益受到损害。严禁经营者以不正当行为“炒车”，对于违规的相关人员将列入“黑名单”。

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