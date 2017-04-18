台移民署：已找到大陆异议人士张向忠

（联合早报网讯）中国大陆异议人士张向忠12日抵台参加旅行团后，13日却自行“跳机”脱团，台湾移民署官员今天证实，昨天晚间8时许，已在新北市新店地区找到，并带回调查。

据联合新闻网报道，大陆异议人士张向忠，12日抵达台湾参加八天七夜的环岛旅行团，预定19日离台，但却在13日自行“跳机”脱团，导游发现张向忠失踪后立刻向交通部观光局通报。

移民署官员证实，昨晚8时许已在新北市新店地区找到张向忠，并带回调查。

另据中时电子报报道，台陆委会主委张小月18日上午表示，目前已收到张提出的政治庇护相关文件，必须厘清并认定事实才能进一步处理。

张小月今早参加“台商张老师回顾暨展望座谈会”前受访表示，政府昨晚已找到张向忠，目前交由移民署处理，至于他提出的政治庇护诉求，政府会先了解事实状况，并就他所提出的申请书以及文件内容做一厘清并认定事实，才有办法进一步处理；张小月说，由于张向忠来台旅游第二天即脱团，根据两岸旅游协议，台湾方面已通报对岸，将来处理结果也会通报对岸。

媒体问到若未来遣返张向忠恐对其安全有影响？张小月仅回应，目前陆委会对于很多事实仍不理解，未来会先去了解其提交文件内容，再做认定。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅