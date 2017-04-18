王健林超李嘉诚 成为亚洲首富

（联合早报网讯）福布斯网站17日公布2017华人富豪榜。榜单显示，2017年共有486位华人富豪上榜，在全球富豪总人数中占比23.8%，较2015年增加116位，增幅31%。在前十名华人富豪中，有四位来自中国香港地区，其余均为中国大陆。其中万达集团董事长王健林以净资产规模313亿美元位居榜首，财富较2015年增长29.34%，稳居亚洲首富。而香港首富李嘉诚则以1亿美元的劣势排名第二。

据中新网报道，榜单显示，中国“互联网三巨头”中，除百度掌门人李彦宏财富相较于2015年的153亿美元缩水到133亿美元，跌出华人富豪榜前十名之外，另外两位都实现了财富的正增长。阿里巴巴董事会主席马云凭借283亿美元位列第三，其净资产增长24.67%。腾讯CEO马化腾以249亿美元位居第四，与2015年排名相比上升了两位。

榜单位列第六位的是网易CEO丁磊，近两年来，随着网易股价的不断上涨，丁磊的身价也实现了翻倍的增长，凭借162.12%的净资产增幅跻身前十。

其次，还值得注意的是快递行业的王卫，其凭借顺丰速运的上市，已成为2017年亿万富翁榜上最大的受益者之一。顺丰速运，在2月份通过反向并购在深圳证券交易所上市。王卫的身家在2016年和2017年富翁榜之间增加了117亿美元，达到159亿美元。

除此之外，鸿海董事长郭台铭以个人财富75亿美元成为台湾地区首富，而他的全球富豪排名也进入到182名。

从资产上来看，上榜的486位华人亿万富豪净资产总额达13,425亿美元，占全球富豪榜总资产的17.5%。其中大陆地区富豪净资产规模总计8,429亿美元，占比62.7%；中国香港、台湾地区富豪紧随其后，净资产规模总计分别为2,771亿、704亿美元，占比20.6%、5.2%。所以今年华人富豪无论是从人数还是资产方面都再一次延续着增长的趋势。

从行业整体分布来看，房地产仍然是最造富的行业之一。互联网行业紧随其后，其余主要分布在原材料、电子部件，耐用消费品与服装等行业。

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