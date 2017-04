美国信保人寿终止与安邦的并购交易，历时一年半终告吹

(联合早报网讯)安邦保险集团股份有限公司(以下简称“安邦”)对于美国年金和人寿保险商信保人寿(Fidelity & Guaranty Life,NYSE:FGL)的并购正式告吹。

据澎湃新闻报道,4月18日早间,信保人寿官方通过美通社宣布,公司将终止与安邦的并购交易,此时距离信保人寿首次公布与安邦的并购交易已经过去了将近一年半的时间。

此外,信保人寿称其将继续评估其他战略选项。信保人寿总裁兼首席执行官Chris Littlefield在声明中表示,对信保人寿及其股东来说,若是继续与安邦的并购交易,并不能为公司带来最优化的利益。

2015年11月19日,信保人寿宣布安邦将以溢价28.9%、每股26.80美元的价格获得其100%流通股股权。根据计算,当时这笔并购总共约花费100亿元。截至4月17日收盘,信保人寿股价报27.95美元,已连续数周高于安邦的收购价格。

而安邦在美国的“闯关”之路却并不顺利。在美国外国投资委员会(Committee on Foreign Investment in the United States)通过了安邦的本次并购后,2016年5月,纽约当地金融监管局(Department of Financial Services)下达指令,要求安邦撤销本次并购申请。此后,安邦由于未能在2017年4月17日前获得爱荷华州金融监管机构的公开听证会,故而错过了交易完成的最后期限。

信保人寿为美国本土知名保险企业,市场份额占美国年金和养老金业务比例前三,于2013年在美国上市。

自2016年起,无论是临时退出和万豪集团对于喜达屋的竞价,还是临时终止与美国总统特朗普的女婿库什纳投资合作意向,再到本次美国信保人寿终止与安邦的并购交易,安邦在美的投资之路并不顺利。

