今年台湾汉光演习重头戏在澎湖 演练反登陆作战

（联合早报网讯）台湾国防部证实，今年汉光33号演习，“电脑兵棋推演”与“实兵演练”两大部分，将于同一个月进行，创下近年纪录。电脑兵推将于5月1日至5日，实兵演练为22日至26日，其中登陆与反登陆，以及实弹火力展示科目，将于澎湖举行，预期蔡英文将前往视导。

据联合新闻网报道，今年汉光演习结合海军陆战队联兴操演，由海军陆战队模拟对澎湖实施突击登陆。第一作战区（澎防部）运用民、物力资源，遂行岛屿防卫作战。 据了解，蔡英文将于25、26两日，到澎湖视导操演。为配合总统行程，实兵演练比原始规划延后了一周。

参谋本部作战计划次长室联战处副处长陈俊男说，兵棋推演在国防部联合作战指挥中心，由国防大学担任攻击军，诱导守军按联合防空、联合截击、联合国土防卫等接战程序，采24小时连续推演方式实施。重点是战力保存、联合情监侦运用、联合反封锁及联合反登陆作战等课目。

实兵演练则模拟攻击军由演训转作战，三军部队采“全员全装、局部实弹”方式，实施连续五天四夜之攻防对抗演练，并结合年度三军作战演训，验证基地防卫、战力保存、联合防空接战、联合反登陆作战、联合资电作战、战后战力重整等课目。

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