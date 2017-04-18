电子竞技成为杭州亚运会正式项目

（联合早报网讯）近日，亚洲奥林匹克理事会（Olympic Council of Asia）与阿里体育宣布达成战略合作伙伴关系，OCA宣布将电子竞技加入2017阿什哈巴德室内武道运动会，2018雅加达亚运会和2022年杭州亚运会，电子竞技将在2022杭州亚运会成为亚运会正式比赛项目，同时阿里体育也会积极参与亚奥理事会各项赛事的市场开发工作。

据文汇网报道，亚奥理事会主席艾哈迈德·法赫德·萨巴赫亲王表示，OCA一直以来致力于传承、发展及提高亚洲体育运动，“很高兴可以与阿里体育达成战略合作，期待阿里体育将其先进的数字体育理念以及体育赛事，通过电竞赛事的组织实力和经验带给我们更多的帮助。”

谈及此次合作，阿里体育创始人、CEO张大钟表示，感谢亚奥理事会对阿里体育的信任。阿里体育将努力与OCA一起，为亚洲大型综合赛事打造市场开发新模式，为赛事实现最大效益，共同推进电竞运动在传统体育领域的进一步发展。

据了解，今年九月将在土库曼斯坦首都阿什哈巴德进行的第五届亚洲室内武道运动会中，比赛项目除FIFA2017之外，将增加MOBA、RTS等三项非体育类竞技项目，而这些类型的竞技项目正是目前全球电子竞技运动员最热衷并且在WESG中同样被引入的。

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