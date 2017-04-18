涉嫌伪造30亿“假理财” 民生银行女行长被抓

（联合早报网讯）中国银监会频繁释放“强监管”信号的同时，风险事件也不断曝光。近日，民生银行北京管理部（分行）航天桥支行被爆发生30亿元风险事件：百余名投资人在该支行购买的理财产品系支行行长张颖等人伪造。

据澎湃新闻报道，民生银行4月18日称，日前，该行发现航天桥支行行长张颖有涉嫌违法行为，立即向公安部门报案。张颖目前正在接受公安部门调查。

公开资料显示，张颖2011年加入民生银行航天桥支行，三年时间，将该行的金融资产带上了全国排名第一的位置，还曾被评为中国民生银行北京管理部先进个人。

目前，针对上述风险事件，民生银行已成立工作组，该行表示，将协助公安部门调查，力争尽快查明事实，最大限度保护资金安全，妥善解决各方诉求，并依法承担相关责任。

据了解，遭遇上述约30亿违规理财产品的，大多是民生银行北京航天桥支行的VIP客户，是其鲸钻高尔夫俱乐部的成员。部分投资者则是在张颖事发后接到公安机关通知，才知道出了事。

“鲸钻高尔夫俱乐部”，按照其新浪微博介绍，是中国民生银行北京航天桥支行VIP客户自己的俱乐部，公司一栏写的是“中国民生银行股份有限公司”。

针对上述30亿违规理财产品资金的去向，有媒体报道报道称，被民生银行北京航天桥支行用以表外放贷，掩盖票据“萝卜章”窟窿。

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