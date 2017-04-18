民主党主席倡“大和解”特赦 港候任特首办拒回应

（联合早报网讯）今日有香港报章报道指，香港民主党主席胡志伟建议特首运用《基本法》第48条的权力，特赦“占中”行动中的所有参与者，同时赦免“七警”和退休警司朱经纬，以“大和解”来修补社会过去的撕裂。泛民或建制派对此建议看法各异，有人认为建议是开坏先例，也有人认为建议有创意。

香港星岛日报网报道，香港候任行政长官办公室发言人回应指，由于相关的司法程序仍在进行，候任行政长官不适宜就个别案件作出评论。

本身是法律学者的香港经民联立法会议员梁美芬今早表示，特赦可应用于一些学生，因为部分学生未必预计到事件所带来的刑责，但她重申“占中”的发起人是有目的发起行动，他们至今仍未负上刑责，故建议赦免“占中”行动中所有参与者未必适合。同是大律师的公民党党魁杨岳桥仅指，特赦做法需要社会深思熟虑。

香港立法会议员姚松炎也认为，建议是一个危险的先例，不能够就个别事件突然启动特赦机制，强调特赦机制不可以当作政治交换。

工党立法会议员张超雄称，有关建议是奇怪的想法，因为“占中”是政治行为，“占中”是和平进行，而七警打人是刑事、伤人行为，两者不能混为一谈，应由司法制度处理，“不能指使律政司告或不告”，故不同意有关想法。

关爱基金小组主席罗致光说，建议“有创意”，和平的政治行为，但又违反公安条例，而违反刑事的行为，如果特赦就“好奇怪”，对此有保留。

民建联主席李慧琼表示，暂时看不到有关建议如何能达致社会和解，认为特赦会损害法治，必需审慎讨论。她又指，在占中过后，社会激进思潮和违法抗争行动有持续，担心特赦会发放讯息，令社会认为政府都认同以激进及违法手段，争取政治目的。

经民联林健锋表示，不认同有关建议，认为香港需要按照法律行事。林健锋反问，如果有特赦，对一些已被拘捕及法庭判刑的人士应如何处理，以及冲突事件再发生时，是否会有人再犯法而不想像后果。

胡志伟今早补充称，有关建议只是他个人看法，“占中”是社会撕裂的分水岭，强调政治问题应以政治手段去解决，促请政府成立专责调查委员会，调查“占中”的来龙去脉，全面检讨事件的成因。

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