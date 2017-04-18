连署书数量远超有效党员数 郝龙斌斥制度荒谬

（联合早报网讯）国民党主席选举今天截止登记，但总计六位完成登记参选人，共送出72万1582份党员连署书，远高于这次选举47.8万有效党员的总数，连署的可信度被质疑。党主席参选人、党副主席郝龙斌表示，这样的数字凸显连署制度的荒谬，八月全代会将提案废除。

台湾联合报报道，郝龙斌表示，七十几万连署书真实性、合格率多少，大家都可以想得到，这个夸张的数字只是再次凸显连署制度的问题；当选后将在今年全代会立即提案，废除相关制度，让以后的党代表、党主席参选人，不用再耗费巨大的资源来做这件事。

国民党组发会分析，连署书总份数超过总有效党员数，应该是有无效党员也参与连署。

组发会表示，今天受理登记之后，会将每位党主席的连署书，在避开各自所属地方党部的原则下，依各地方党部党员数比例，送交其他各地方党部，分别输入以中央统一的电脑系统，审核个党主席参选人连署党员资格，周五一定会公布合格党主席候选人。

这次国民党主席选举，昨天登记的前立委潘维刚送出10万0870份连署书，今天登记的参选人，依序吴敦义送出22万1891份、郝龙斌10万8233份、詹启贤10万4359份、韩国瑜5万7341份、洪秀柱12万8888份。

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