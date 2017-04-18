中国环保部连曝两起阻挠执法事件

（联合早报网讯）中国环境保护部连日通报京津冀及周边地区大气污染防治强化督查的最新情况，在两天内公布两起阻挠督查组正常执法事件，八天内揪出1600余家问题单位，从中不难看出此番行动所披露的问题之多、情节之重。

据中新网等中国媒体今天（18日）报道，中国环保部日前宣布，将从全国抽调5600名环境执法人员，对京津冀及周边传输通道“2+26”城市开展为期一年的大气污染防治强化督查，这被称作“环境保护有史以来国家层面直接组织的最大规模行动”。据悉，每个城市全年将安排25轮次督查。

昨天（17日）晚间，环保部在其官网上公布了强化督查的最新情况。通报称，第九督查组有关人员在河北省邢台市现场检查时执法证被抢夺。官方消息指，邢台市委、市政府已于当天立即责成任县县委、县政府成立调查组开展调查，任县警方对邢台双工机械制造有限公司两名涉事人员行政拘留，县环保局对企业环境违法行为立案调查。

这是继山东绿杰环保节能科技有限公司工作人员扣留执法人员长达一小时之久后，两天时间内，环保部公布的第二起阻挠督查事件。山东的事件中，包括山东绿杰环保节能科技有限公司经理在内的两名相关涉案违法行为人已被治安拘留。

对此，环保部要求山东和河北省环保厅分别督促济南市、邢台市政府依法调查，严肃处理。两市政府表示会全力配合支持督查组做好督查工作，如果发现有公职人员失职渎职、违法违纪，将一查到底，严肃处理。

此外，目前，此番行动查出的违法违规单位数量已具一定规模。本月8日至15日，28个督查组共督查2301家企业（工地），发现1621家单位存在违法违规问题，约占检查总数的70%。

环保部环境监察局相关负责人表示：“之所以查到这么多的违法企业，是因为我们在督查中有的放矢。”

据介绍，此次督查行动通过环保部卫星环境应用中心利用卫星拍摄绘制的3×3公里的“热点网格”，划分出污染严重的重点区域，再联合工商、质监、电力等部门对企业进行执法。

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