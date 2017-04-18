内蒙古自治区原副主席潘逸阳受贿行贿被判刑20年

（联合早报网讯）天津市第一中级人民法院今天（18日）公开宣判内蒙古自治区人民政府原副主席潘逸阳受贿、行贿案，对被告人潘逸阳以受贿罪判处有期徒刑15年，并处罚金400万元（人民币，下同）；以行贿罪判处有期徒刑七年，决定执行有期徒刑20年，并处罚金400万元；对潘逸阳受贿所得财物及其孳息予以追缴，上缴国库，不足部分，继续追缴。

新华社报道指经审理查明：1999年2月至2014年9月，被告人潘逸阳利用担任中共江西省委常委、赣州市委书记、中共内蒙古自治区党委常委、政府副主席职务上的便利，为他人在企业经营、申请采矿权等事项上提供帮助，索取、非法收受他人财物，折合人民币共计8601万余元。

2000年至2013年，被告人潘逸阳为谋取不正当利益，先后多次给予时任中共中央书记处书记、中央办公厅主任令计划财物，折合人民币共计761万余元。

天津市第一中级人民法院认为，被告人潘逸阳的行为构成受贿罪、行贿罪，且具有索贿情节，应依法惩处。

鉴于潘逸阳到案后，如实供述自己罪行，主动交代办案机关尚未掌握的部分受贿犯罪事实；在被追诉前，主动交代行贿犯罪事实，构成自首；检举揭发他人重大犯罪线索，经查证属实，具有重大立功表现；认罪悔罪，积极退赃，赃款赃物已绝大部分追缴，具有法定、酌定减轻及从轻处罚情节，依法可对其所犯行贿罪减轻处罚、受贿罪从轻处罚。法庭遂作出上述判决。

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