广东打击电信网络诈骗 500余名嫌犯落网

（联合早报网讯）广东省公安厅今天（18日）消息，日前广东警方对“飓风8号”“飓风9号”两起特大电信网络诈骗专案开展了收网行动，共捣毁犯罪窝点80余个，查获其涉嫌非法获取的公民个人信息1600余万条，500余名犯罪嫌疑人被依法刑事拘留，冻结涉案资金近亿元（人民币，下同）。

新华社报道称，2016年10月，广东江门警方发现名为“聚某国际理财”的私彩网站涉嫌网络诈骗。犯罪嫌疑人在网上伪装成“白富美”“高帅富”，通过网上加好友微信聊天骗取信任后，诱导被害人登陆该私彩网站进行小额投注。

犯罪嫌疑人先通过后台操控私彩网站让受害人赢取小额金钱，再连环下套诱导受害人向私彩网站“充值”，随后犯罪嫌疑人将资金取走，更改网站链接，并将受害人“拉黑”。

2017年2月，深圳警方接到群众黄某报案，称其于2016年上半年在某艺术品交易平台买入“某蜡像”后被诈骗22万元。警方发现，犯罪嫌疑人利用虚假期货交易平台实施电信网络诈骗犯罪，并将非法取得的公民个人身份证件信息用于淘宝、京东等各类平台进行实名认证，再将这些实名账户转手出售，从中获利。

今年3月下旬，在阿里集团、蚂蚁金服集团、腾讯公司、360公司等互联网企业的大力配合下，警方查清了上述两起专案的犯罪团伙组织体系、犯罪网络和人员构成，并进行了收网行动。

据统计，今年第一季度，广东共破电信网络诈骗刑事案件1820余起，刑拘嫌疑人1210余名，逮捕嫌疑人590余名。

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