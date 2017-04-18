习近平接见全军新调整组建84个军级单位主官

（联合早报网讯）中共中央总书记、国家主席、 中央军委主席习近平今天（18日）接见新调整组建军级单位主官， 并对各单位发布训令，强调要坚决贯彻党中央和中央军委决策指示，以党在新形势下的强军目标为引领，贯彻新形势下军事战略方针，坚持政治建军、改革强军、依法治军，聚焦能打仗、打胜仗推进各项工作，聚精会神锻造召之即来、来之能战、战之必胜的精兵劲旅，为实现中国梦强军梦作出新的更大的贡献。

军报报道，今天上午10时许，习近平来到八一大楼，同新调整组建军级单位主官握手、合影，代表党中央和中央军委对新调整组建的所有军级单位和全体指战员致以祝贺和问候。

之后，习近平发布训令。他指出，党中央和中央军委决定，全军新调整组建84个军级单位。这是中国军方在实施改革强军战略、走中国特色强军之路上又迈出的重要一步，对实现党在新形势下的强军目标、建设世界一流军队具有重大而深远的意义。新调整组建的军级单位是新体制的重要组成部分，在维护国家主权、安全、发展利益中使命光荣、责任重大。

习近平对新调整组建的军级单位提出四点要求：

一是要坚决听党指挥，坚持党对军队绝对领导，坚决维护党中央权威，坚决听从党中央和中央军委指挥，强化“四个意识”，坚定理想信念，严守政治纪律和政治规矩，始终坚持部队建设正确政治方向。

二是要时刻准备打仗，强化战斗队意识，坚持战斗力标准，集中精力研究军事、研究战争、研究打仗，做好军事行动各项准备，保持高度戒备状态，时刻听从党和人民召唤，忠实履行党和人民赋予的神圣使命。

三是要抓紧提升作战能力，适应一体化联合作战要求，适应新体制新编成，锐意改革，开拓创新，提高部队科技含量，发展精锐作战力量，加强实战化训练，增强新质作战能力，加快向质量效能型和科技密集型转变，打造坚不可摧的战斗集体。

四是要培育过硬战斗作风，发扬人民军队光荣传统和优良作风，发扬革命英雄主义和集体主义精神，培养敢于斗争、敢于胜利的血性胆魄，激发一不怕苦、二不怕死的英雄气概，加强作风建设，纯正部队风气，培育“四有”新一代革命军人，锻造“四铁”过硬部队，努力为人民军队争取更大光荣。

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