军购案未明朗 台把F-35战机纳入兵推

（联合早报网讯）期盼能从美国买到F-35隐形战机的台湾，今年首次把这款先进军备纳入大规模军演的电脑兵棋推演，模拟相关战术，从而验证台湾的备战能力。但军事观察家认为，军购案尚眉目不清，此举意义不大。

国防部作战及计划参谋次长姜振中中将今天在国防部例行记者会上，说明今年“汉光33号”的演习规划时指出，此次兵推是以2025年为想定，由于届时对岸已完成建置三艘航空母舰，以及隐形战机和新型飞弹试射，台湾得相应针对未来的战争形态和武器装备改变做出调整，根据“买得到F-35或买不到的情况”，模拟作战进程。

美国考虑对台出售F-35战机的传闻近期一度甚嚣尘上。日本《读卖新闻》本月初就援引多个消息来源报道称，这批军售最快可能在今年夏天宣布，且是历来美国对台军售金额最高的一次。但国防部官员日前在立法院备询时指出，目前并没有收到美国正式信息，美国主管台湾事务的官员也还没有到位，目前“没有讨论到”。

由美国军备商洛克希德·马丁承造的F-35联合攻击型战机，号称是全球最先进、最复杂，同时集合了空对空与空对地作战、电子战术以及侦察观测等多项功能于一身的第五代美制战机，备有短距起飞与垂直降落的机款。台湾国防部曾表示，垂直起降和匿踪功能都是台湾对下一代战机的要求。

不过，专门报道与评论亚太地区时政的《外交家》（The Diplomat）线上杂志本月初刊文指出，台湾的国防采购预算有限，虽然美方正竭力压低F-35价格，譬如其中一款正规起降的F-35A型战机已削减至每架低于一亿美元（1.4亿新元），但高昂的单价依旧超出台湾的能力范围。其次，在F-35还没来得及升空并发挥空中优势前，很容易在地面遭受对岸的空军或弹道飞弹摧毁。

台湾军事观察家施孝玮接受《联合早报》访问时则说：“购买F-35与否不是由台湾决定，而是操之在美方的手中。战机没到手就纳入兵推，其实实质意义不大。但军方很可能要向在演习期间来访的美国官员，展示F-35对台湾军力的提升，从而说服对方出售装备。”

台湾年度军事攻防演练“汉光演习”将于下个月举行，据悉美国空军退役上将爱德华·赖斯届时将按惯例率团来台观摩并提供反馈。但国防部发言人陈中吉少将今天在记者会上受询时，因问题敏感而未进一步说明。

自1984年起举行的汉光演习模拟中国大陆猝然对台动武，进犯台湾本岛和外岛的危急时刻，以测试台湾军方击退敌军的能力。根据规划，此次演习分为两部分：5月1日至5日举行的“联战电脑兵棋推演”，以及5月22日至26日展开的海陆空三军“实兵演练”。总统蔡英文预计5月25日，前往演习“第一作战区”澎湖视察。

蔡英文去年5月就职以来拒绝承认“九二共识”，使两岸关系陷入寒冬，从未放弃以武力收复台湾的大陆去年下半年采取大动作，包括派遣军机和航母编队分别绕台，警示意味浓厚。但台湾国防部强调，大陆若执意武力犯台并发动第一击，台湾有能力把武器投射到对岸。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅