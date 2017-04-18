“一带一路”高峰论坛下月登场 28国领袖将出席

（联合早报网讯）由中国主导的“一带一路”国际合作高峰论坛将于5月中旬在北京举行，目前已有28个国家元首和政府首脑确认出席。

不过有舆论指出，出席的国家领袖大多来自中东欧、非洲、中南亚等第三世界国家，美英法德等主要西方国家并没有派最高级别代表团参加。

对此，中国外长王毅今天在吹风会上回应说，一带一路是个经济合作倡议，不需要把它政治化。他也说，一带一路不是“会员俱乐部”，而是广泛参与的“朋友圈”，中国无意为此倡议划定明确的地理界限，各国只要认同丝路精神，都可以“以各自认为合适的方式”参与。

一带一路国际合作高峰论坛将于5月14日和15日在北京举行。王毅今天透露，中国国家主席习近平将出席论坛开幕式并主持领导人圆桌峰会。

习近平是在2013年首次提出一带一路倡议，希望通过共商共建共享的原则，与沿线国家对接合作，实现共同发展。

王毅介绍，中国目前已经和40多个国家和地区就共建一带一路签署了合作协议。论坛期间，还将与近20个国家和20个国际组织商签合作文件。

不过有舆论指出，一带一路的概念太广泛，没有具体的路线和推动方案。

王毅今天表示，此次论坛期间，各方将商定下阶段双多边重点合作领域，细化具体行动方案，并梳理对接重点领域的项目，“将把美好的愿景转化为行动，把宏大蓝图转化为清晰的路线图”。

中国近年来逐渐加大在全球经济治理的角色，当前西方社会逆全球化思潮抬头，北京更是扛起了自由贸易旗帜。有分析认为，一带一路倡议是中国展示其全球领导力的平台。

王毅说：“一带一路是迄今为止，中国为世界提供的最重要公共产品。当前全球经济复苏基础并不牢固、投资不强劲、增长动力也不稳，各国各区域之间的互联互通亟待升级，面对这些挑战，我们需要集众智、汇众力，搭建合作的新平台，开辟增长的新动力。”

然而，西方主要发达国家似乎不买中国的账，意大利总理真蒂洛尼是七国集团（G7）中唯一确认参加论坛的西方国家领袖，有分析称，这对北京是一次外交打击。

路透社引述匿名西方国家驻北京的外交官说，中国原本希望包括英国首相特丽莎梅在内的一些西方国家领导人能出席峰会，但这些政府代表都不愿同俄罗斯总统普京和其他有人权问题的国家元首在同一场合上出现。

对此，王毅回应说，一带一路是个“积极合作的协议，我们并不想把它政治化”。他指出，除了28个国家领导人之外，还有110多个国家将派代表参加，这说明该倡议在全球范围内引起了“广泛的关注和积极的响应”。

王毅也澄清，法国和德国领导人都“非常愿意出席”，但由于两国国内将在5月份前后举行大选，日程上难以安排。不过王毅透露，法德两国仍会派高级别代表前来北京，英国则将派财长哈蒙德出席论坛。

据《联合早报》了解，新加坡届时也会派内阁部长参加峰会。中国是新加坡最大的贸易伙伴，新加坡则是中国最大的外资来源。新加坡向来对一带一路倡议表示大力支持，也希望在此倡议下同中国探讨新的合作领域。

研究一带一路课题的中国人民大学国际关系教授王义桅接受本报访问时说，一带一路倡议不仅要解决全球经济合作的难题，也要推动全球化和全球治理。在这过程中，融资、标准、技术和规则的制定，都需要发达国家的参与。

他说：“欧洲在5月份将召开G7和北约峰会，西方发达国家领导人因日程安排没能亲自赴北京参加一带一路峰会，但他们还是会派高级别代表团，这还是挺正常的。”

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