港府完成取消强积金对冲咨询 劳资双方达初步共识

（联合早报网讯）港府就取消强积金对冲的咨询今天结束，虽然劳工顾问委员会的劳、资双方代表，罕有地取态一致，就设立对冲基金池及雇主愿多供款方向，达成初步共识，但五大商会仍未达成终极方案。

特首梁振英在今年初《施政报告》提出，取消强积金对冲机制。在本月初的劳顾会非正式会议上，双方代表均认同，不能接受港府提出的“划线方案”，转向集中讨论由商界提出的两大方案。

所谓“强积金对冲”，是指雇主可按照《雇佣条例》，在雇员出现指明情况下停止受僱，需支付遣散费或长期服务金时，利用僱主供款所产生的累算权益，抵销向僱员支付的遣散费或长期服务金，这变相令僱员退休保障减少。

目前香港劳工市场每年强积金对冲金额约33.5亿港元（6亿新元）。劳顾会劳方委员、劳联秘书长周小松称，劳资双方均认为，成立“基金对冲池”方案可行。

五大商会则建议，由港府、雇主、雇员各自增加1%强积金供款；同时要求取消长期服务金，以及由港府另设基金支付雇员遣散费，本月底前将向港府提交终极方案。

身兼劳顾会资方委员的香港工业总会副主席郭振华，今天在五大商会会议后表示，每年约有4万5000名雇员受强积金对冲影响，涉及款项连同雇主额外支付差额不足40亿，相信增加1%供款将足以应付。

他又称，根据港府方案的数据，15年对冲金额约为740亿元至910亿元，假若雇主额外1%供款，累积15年可达至895亿元，“劳工界希望保留遣散费和长服金三分之二计算方法，商界也同意。”

不过，郭振华强调，商界不赞成增加供款到有被滥用风险的基金池。他称，由于不少工种如清洁、保安及地盘等合约是两年制，如采用基金池方案，两年约满后遣散，就难以杜绝对基金池的滥用。

另一方面，明爱社区发展服务的调查发现，超过九成被访者不满对冲机制，认为是剥削雇员权益；也有近八成不满港府提出“划线”，不设追溯期的方案。

明爱建议，港府立即取消对冲机制，长远也应全面检讨强积金制度是否合适作为港人的退保支柱，及研究推行全民退保。

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