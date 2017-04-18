台立法院明审年金案 军公教“夜宿围城”警方全面戒备

（联合早报网讯）为因应反对台湾蔡英文政府年金方案的军公教人员“夜宿围城”抗议行动，警方动员2000名警力在立法院周边架设拒马、大型护栏和尖锐刀片，颇有山雨欲来之势。

台湾立法院司法及法制委员会明天审查“公务人员退休抚恤法草案”。被视为蔡政府最重要政绩之一的年金改革方案讨论半年多，昨天起正式进入决战。民进党立委表示，有决心在本周完成委员会初审，送至院会三读，但在野的国民党在选民压力下，取消送出年金方案版本的计划，被讥为“发夹弯”。

为避免太阳花学运学生闯入立法院戏码重演，警方早就将立法院周遭以刀片蛇笼和四层拒马裹成铜墙铁壁。国民党立院党团讽称这是“铁幕国会”，党团书记长王育敏痛骂，“今天是台湾民主史上最耻辱的一天！”她认为，台湾民主严重倒退，总统蔡英文应该出面向人民道歉。

部分国民党立委接连拿出小黄瓜、红萝卜、鸡胸肉等物品测试拒马与蛇笼的锋利度，稍有碰触，刮花立现，国民党团总召廖国栋的手指也不小心被刮伤。

立法院秘书长林志嘉表示，警政署长陈国恩向立法院报告指出，反年改团体不同于手无寸铁的太阳花学运学生，根据情搜，可能会有爆裂物和烟雾弹等，为避免冲突和平受伤，必须提升维安层级。

除立法院外，总统府、行政院和监察院等重要机关也都部署了拒马和蛇笼，以防万一。

反政府年金方案的“监督年金改革行动联盟”今天展开全台大动员，于今晚夜宿立法院，以因应明天的审查行动。看到立法院外的重重拒马，抗议者表示，他们无意冲进立法院，而是要阻挡立委进去开会审查，故蛇笼拒马反而帮了他们的忙。

但民进党立委也有盘算，提前于今晚睡在立法院。他们表示，反正过去常睡立法院议场，这回只是改睡委员会而已。

“监督年金改革行动联盟”今天下午2时先推派军、公、教团体代表到监察院陈情，要求纠正“黑单位”总统府年金改革委员会，弹劾主导年改内容的行政院政务委员林万亿，以及立法院若通过违宪的“公务人员退休抚恤法”，请监委进行释宪。

抗议群众一度瘫痪忠孝东路车道，激愤高喊“无良政府、背信毁约”“假改革、真斗争”以及“蔡英文下台”等口号。

民进党立委王定宇等人今天表示，年金一定要改革，他们有决心在本周完成委员会审查，送至院会决议。

目前年金改革有四个版本，分别是民进党团、民进党立委段宜康、时代力量和考试院版。原本也要提版本的国民党在选民压力下，在最后一刻踩了煞车，仅强调不排除在会中提出修正动议。

国民党主席洪秀柱今天表示，民进党完全执政，就要完全负责，在民进党没有说明年金改革版本的精算结果，基金营运绩效，以及宪法保障的信赖保护原则前，国民党拒绝审查这些版本。

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