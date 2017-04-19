中国驻英大使：英国首相将在今年访问中国

（联合早报网讯）中国驻英国大使刘晓明18日为英国前驻华使节举行晚宴，庆祝中英两国建立大使级外交关系45周年。刘晓明在晚宴上致辞时表示，英国首相将于年内访华，举行中英总理年度会晤。

中新社报道，刘晓明说，中英将举行战略、经济财金、人文交流等一系列高级别对话。英皇室重要成员亦将访问中国。双方应通过这些高层互访夯实中英政治互信，引领双方各领域合作。

他表示，中英关系在45年里实现了“历史性的飞跃”，取得了“跨越式的发展”。

刘晓明说，按照西方传统，45年是“蓝宝石”周年纪念。“蓝宝石”象征着智慧和诚意。45年来，中英双方正是发挥政治智慧，顺利解决了香港问题，使中英关系卸下历史包袱，轻装前进；双方正是秉持中英合作惠及两国的诚意，推动两国关系从建立全面伙伴关系，到全面战略伙伴关系，再到构建面向21世纪的全球全面战略伙伴关系，开启中英关系“黄金时代”。

刘晓明用“四个度”概括目前的中英关系：战略定位迈上新高度，互利合作走向新深度，友好交往呈现新热度，国际合作开创新广度。

他表示，中英双方应加强发展战略对接，发挥各自优势，深挖合作潜力。继续深化在经贸、基础设施、金融、创意产业等既有领域合作，同时积极拓展在医疗卫生、城镇化、新能源等新兴领域合作，特别是探讨加强“一带一路”合作。

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