李鸿忠考察雄安新区:需要天津付出什么都坚决落实

（联合早报网讯）天津市委书记李鸿忠18日考察雄安新区时表示，在新区规划建设过程中，需要天津付出什么、调整什么都坚决落实。

《河北日报》报道，4月18日，天津市委书记李鸿忠，市委副书记、市长王东峰等到河北省考察雄安新区规划建设。河北省委书记、省人大常委会主任赵克志，省委副书记、代省长许勤陪同考察并共同出席河北省·天津市工作交流座谈会。两省市签署《河北省人民政府、天津市人民政府关于积极推进河北雄安新区建设发展战略合作协议》。

赵克志说，在雄安新区规划建设的开局起步阶段，天津市委、市政府主要领导一行到河北考察指导，是贯彻党中央重大决策部署的实际行动，是支持雄安新区规划建设的重要举措。河北要学习天津、对标天津，在对接天津、服务天津中加快发展自己，共同把京津冀协同发展不断向广度深度推进。

李鸿忠在讲话中说，此次河北雄安新区之行，更加深刻感受到以习近平同志为核心的党中央作出设立雄安新区决策部署的历史担当和宏大气魄，感受到了“千年大计、国家大事”的历史纵深感，也进一步增强了共同建设好雄安新区的责任感、使命感。天津市委、市政府坚决拥护党中央的重大决策部署，将主动服务、共同推进雄安新区规划建设作为践行“四个意识”的具体体现，牢固树立大局观念，坚持一盘棋思想，在雄安新区规划建设过程中，需要天津付出什么、调整什么我们都坚决落实。天津要认真学习雄安新区规划建设的指导思想、先进理念，以此为标准标杆更好推动天津城市规划建设发展。我们将认真落实两省市合作协议，加强津冀全方位对接协作，为共同建设千秋大业、实施国家战略尽好天津责任。

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