梁振英今率团考察大湾区城市群

（联合早报网讯）香港行政长官梁振英今起率团考察粤港澳大湾区多个城市，预计6月底前，就大湾区规划发展事宜向国家发展和改革委员会提交意见。

香港星岛日报网报道，考察期由今日至21日，梁振英率领行政会议非官守议员、策略发展委员会和经济发展委员会委员考察粤港澳大湾区城市群的广东省城市。陪同行政长官出访的政府人员包括香港政务司司长张建宗、财政司司长陈茂波、政制及内地事务局局长谭志源、环境局局长黄锦星、创新及科技局局长杨伟雄、发展局局长马绍祥、运输及房屋局副局长邱诚武、商务及经济发展局副局长梁敬国和“一带一路”专员蔡莹璧。

代表团将于广州、佛山、肇庆、江门、中山和珠海作三日考察，了解各市在基础建设、城市规划和创新科技等方面的最新发展，并与各市领导会面。

梁振英早前表示，香港在现代服务业、金融、法律、会计、建筑等方面具备优势，重视与广东合作，更重视国务院总理李克强在政府工作报告中提出的粤港澳大湾区城市群发展规划。此行旨在把握时机，推动香港参与规划工作。

大湾区共11个城市，除港澳外，还有广东省珠江东岸和西岸九个城市。三日行程中，访问团会与广东省和广州市领导人会面，并到访珠江西岸五个城市。

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