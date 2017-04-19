香港“贼王”叶继欢疑癌症病逝 终年55岁

（联合早报网讯）消息指，香港“一代贼王”叶继欢疑因癌症病逝，今晨于玛丽医院羁留病房不治。

香港星岛日报网报道，港府新闻处发稿称，赤柱监狱一名55岁男性在囚人士今日在公立医院因病不治。病人患有癌症，一直需要接受院所医院及公立医院治疗及跟进，4月1日该名在囚人士因身体不适，被送往公立医院作进一步治疗，留院期间情况转差，延至今晨1时02分证实不治。该名在囚人士于1996年因无牌管有枪械及弹药罪及逃离合法羁押罪被判入狱41年。据悉，此人正是“贼王”叶继欢。

叶继欢近年不时身体抱恙，要由警方荷枪实弹押解到医院求诊。在赤柱监狱服刑的叶继欢2月27日及去年10月11日，曾在冲锋车押解下，由惩教署囚车送往玛丽医院看医生。

他早前入禀高等法院提出司法覆核，指自己下半身瘫痪，多年来在狱中申请寻求中医治疗，却屡遭惩教署拒绝。他质疑署方不容许囚犯看中医的政策属歧视及违宪，并要求法庭颁令，宣布法例中的“医生”，应包括注册中医师。

叶继欢七十年代偷渡到香港，1984年10月开始犯案，在20天内纠党械劫尖沙嘴景福珠宝金行和中区迪生珠宝行，两个月后被捕，1985年被判入狱14年，但服刑至1989年8月22日，他诈病成功逃狱。

叶继欢逃狱后贼性不改，于1991至1992年间，曾策划多宗震惊全港的大劫案，包括手持AK47自动步枪连环打劫观塘物华街五家金行等，在打劫过程中，叶与同党罔顾市民安全，多次开枪作掩护，造成超过13人受伤。警方在连串轰动劫案后发出全球通缉令，更先后悬红100万元通缉。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅