张向忠离台 台移民署：张透露想回大陆念头

（联合早报网讯）曾向台湾政府寻求政治庇护的中国大陆异议人士张向忠今天（19日）早上已经搭机离台。

台湾联合报报道指，张向忠日前脱团表示要寻求政治庇护，前天晚间被警方与移民署专勤队在新店查获，移民署和陆委会昨天开会讨论张向忠的去留，发现张向忠在大陆服刑是因为涉嫌信用卡诈骗案，并非社会运动或政治异议等原因坐牢，加上张向忠昨天最后透露想回大陆的念头，因此台湾移民署今早安排他离境返回大陆。

48岁的张向忠上周三（12日）抵台参加八天七夜环岛旅行团，原定19日离台，但却在抵台隔天自行脱团。

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