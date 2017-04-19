反年改者追打台立委 詹启贤忧社会撕裂

（联合早报网讯）台湾反年金改革者追打立委官员。国民党主席参选人詹启贤今天表示沉痛，忧心社会撕裂，期盼年金改革应重视程序正义，让社会与国民党回到中道、理性，这也是他参选党主席的初衷。

台湾联合新闻网报道，詹启贤19日中午接受台北流行广播网POP抢先爆现场节目专访，对于上午立院围城一事，做出上述表示。

詹启贤说，他感到很沉痛，因为现在说哪一边不对，都已无济于事，因为整个社会撕裂到这个地步，不晓得怎么办才好。

他说，今天会有这样的抗议，是因为没有程序正义，有人希望能够在立院先召开公听会，“我认同，应该要有程序正义，否则会有后遗症”。不希望看到撕裂的社会、国民党，所以他才参选国民党主席，期盼能把中道的力量拉回到国民党。

对于“嘉南大圳之父”八田与一塑像遭断头一事，詹启贤感受到撕裂的社会越来越严重，当时蒋中正铜像的头被砍，执政的民进党应该谴责，而现在八田与一铜像遭砍，国民党并无谴责，任其发展，“这难道是社会所要的吗？”是不是应该回到中道、理性。

詹启贤说，他很了解八田与一的故事，2008年担任总统候选人马英九竞选总部执行总干事，“就是我带着马英九去献花的”。

此外，对于国民党主席选举，六位参选人提出的连署书份数，是有效党员的1.5倍之多，詹启贤说，其中一定有重叠部分，连署份数不代表会得多少选票，因此他当初主张取消连署，因为连署是没有意义的。

至于他指控国民党选举有贿选、绑桩情况，他说，这是公开的秘密，也是国民党要改革之所在，“我没有针对任何人”。对于某阵营激烈反应，他说，最不能接受的一句话是，有人要求提出证据，“这是笑话，好比有人去警察局报案指遭黑道恐吓，难道警察要说，你下次要先照相，我才能受理”。

他强调，并非针对哪一个人，主要是针对党的形象，希望端正选风。

詹启贤说，他仍主张当选党主席的人，应该要有扛下2020总统大选的政治责任，以免重蹈“换柱”覆辙。

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