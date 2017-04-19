蔡英文表示要严办反年金方案者暴力脱序行为

（联合早报网讯）台湾总统蔡英文刚刚在总统府召开5分钟简短说明会，表示以暴力方式阻止立委、官员及相关人员进入立法院开会的脱序行为，警方一定会严办，“非理性的行为，不会得到社会的认同；刻意制造冲突，更无法阻挡改革的决心”。



她以坚定的口吻说:“我要再强调一次，年金改革，是我们这一代人的共同责任，我们绝对要坚持到底。”

立法院司法及法制委员会今天审查《公务人员退休抚恤法》草案，警方动员两千名警力在立法院周边架设四层拒马、护栏与刀片蛇笼。但反对政府年金方案的上千名“年金改革监督行动联盟”群众夜宿立院，对前来开会的执政党民进党立委和同为绿营的时代力量立委进行推挤、泼水，让这些立委狼狈地进入立法院。

今天前去立法院参加前瞻计划公听会的台北市长柯文哲被群众揍了几拳、台北市副市长林钦荣也被蛇笼铁片割伤，桃园市长郑文灿、嘉义县长张花冠等人也在混乱中在警方的保护下勉强挤进立法院。亲绿的《三立》电视台SNG采访车也被砸。

国民党和民进党立委中午协商达成共识，确定下周三、四分别举行公务人员、教育人员年金改革两场公听会后，才会进入实质条文审查，意即最快要到5月才会进行审查。(联合早报驻台记者庄慧良即时报道)

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