蔡英文：相信关键时刻 军公教会再拉这个国家一把

（联合早报网讯）台湾立院开审年金改革法案，退休军公教团体再度包围立法院，甚至几度爆出推挤、暴力事件。为了宣示推动年改决心、谴责暴力事件，台总统蔡英文今天下午在总统府举行记者会，发表简短谈话。对抗议暴力脱序行为，蔡英文强调，政府绝对不能放任以暴力来拖延改革的脚步。

台湾联合报报道，这也是蔡英文上任后，首次在总统府新闻中心发表谈话。

蔡英文指出，去年五月开始，经过一整年，透过年金改革委员会、分区会议，以及国是会议的讨论，年金改革的方案，终于要在立法院展开审查；这个年金改革的方案，已经经过了社会的充分讨论，现在，就是改革的最后关头。

蔡英文说，她要以总统的身份，向军公教同仁说一声谢谢，“各位的体谅，换取了年金改革的空间，也让年轻的军公教人员看到未来的希望，我相信，在这个关键时刻，各位会再拉这个国家一把。”

蔡英文说，长久以来，她所接触到的军公教同仁，绝大多数都是戮力从公，她也相信绝大多数的军公教同仁，都能了解年金制度必须可长可久，能够理性看待年金改革的必要性。

她指出，过去的执政者们，不分蓝绿，都知道问题在哪，也都努力过，但是始终没有彻底的改革这个制度，“今天，这个责任就在我们的肩膀上，我们必须共同扛下，全力以赴，完成这项任务。改革必须要成功！”

蔡英文同时也向受到交通管制影响的民众说抱歉。她说，没有人喜欢蛇笼和拒马，但是她要拜托大家忍耐一下，这些不方便，是为了让年金改革的法案顺利地进入审查程序。她也强调，政府绝对不能放任以暴力来拖延改革的脚步，对于今天上午，以暴力方式，阻止立委、官员及相关人员进入立法院开会的脱序行为，警方一定会严办。

她也向街头抗议的军公教喊话，“请街头上抗议的朋友们，保持冷静和理性。给国家一个机会，给下一代子孙一个机会。”

她也说，政府尊重所有不同的意见，也透过各种讨论，将许多修正的意见都纳入改革方案当中，“但是我必须说，非理性的行为，不会得到社会的认同；刻意制造冲突，更无法阻挡改革的决心”。

她并请大家回想一下，在今年一月，年金改革国是会议的前夕，陈建仁副总统画的那张图，上面有几个字，那就是“悬崖勒马，抢救年金危机”，“各位，年金改革不是针对谁，也不是为了污名化谁，年金改革就像悬崖勒马，当务之急，就是把年金从破产边缘拉回来”。

她说，为了台湾，我们必须要做出选择，下一代的台湾人，能不能拥有一个永续、公平的年金制度，就看我们这一代人在这个关键时刻，能不能展现足够的勇气和远见。

“我们这么做，历史会记住。”蔡英文说，这一条改革的路，台湾走了这么久了，才终于走到这里，“我要再强调一次，年金改革，是我们这一代人的共同责任，我们绝对要坚持到底。”

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