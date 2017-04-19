中国环保部：将会同河北省联合调查污水渗坑问题

（联合早报网讯）18日下午，一则《华北地区发现17万平方米超级工业污水渗坑》引发公众广泛关注。文中披露，在河北省廊坊市大城县和天津市静海区内，“潜藏”多处工业污水渗坑，最大一处面积达17万平米，或已对当地地下水安全造成威胁。中国环保部19日下午向媒体表示，针对媒体报道河北等地发现多处污水渗坑，对当地环境造成威胁一事，环保部将会同河北省政府立即组成联合调查组，赶赴现场进行调查。有关调查情况将及时向社会公开。

据新京报报道，发现这些超级工业污水渗坑的，是民间环保组织“两江环保”，近年来他们一直致力于工业污染防治。对于这几处超级污水渗坑的发现，“两江环保”机构负责人向春说，“十分偶然”。河北的两处，是“两江环保”的调查员在做滹沱河生态环境观察项目时发现的。

跟随着滹沱河的流转，“两江环保”的调查员来到河北省廊坊市大城县赵扶镇。在这里，他们发现，距离滹沱河不远的一处农田里，有一处巨大的水坑，水面呈异常的红色。以多年关注工业污染的经验，他们判断，水坑内很可能就是酸洗废水。而这个水坑的面积更让调查员震惊，其中一处达17万平方米。另外一处也有3万平米。

和大城县的两处相比，天津静海区的工业污水渗坑就在很多人的“眼皮子底下”。向春坐高铁进京途经天津静海区时，在高铁上发现了这处”异常“的水面，并做了标记。此后，“两江环保”的调查员在现场调查发现，静海县佟家庄村这处面积达15万平方米的渗坑，PH试纸显示，渗坑内的废水为”强酸“性。

此外，在这处渗坑周边，还有七八处水面呈现黑色、土黄色等异色的渗坑。其中黑色渗坑边上堆着黑色、红色污泥。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅