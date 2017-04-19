张向忠离台 台总统府：依法令进行

（联合早报网讯）中国大陆人士张向忠日前来台旅游脱团，今天已离境。台总统府发言人黄重谚今天说，台湾是民主国家，有关来自其他地区的人出境入境都有相关法规，也会依照法令来进行。

台湾中央社报道，陆委会今天表示，中国大陆人士张向忠日前来台旅游脱团，相关机关认定他不符专案长期居留规定。内政部移民署19日协助他随团离境，“过程顺利，没有强制”。

至于未来台总统府面对这种异议人士来台的态度为何？黄重谚说，台湾是民主国家，有关来自其他地区的人，出境入境都有相关法规，也会依照法令来进行；至于细节的部分，希望媒体向陆委会或移民署做进一步了解，但他相信这部分都是依照国家相关的法令办理。

另外，台湾非政府组织（NGO）工作者李明哲前往中国大陆时遭逮捕，至今仍下落不明。今天有媒体报道说，台总统蔡英文已对国安团队指示，并下令“把人给我弄回来”。

黄重谚回应说，蔡英文对于李明哲案的态度，在上周三她出席民进党中常会时已经讲得很清楚，希望在国家尊严确保状况之下，政府一切以李明哲的人身安全与相关权益为最优先，全力地让他能够尽早回到台湾来，这是总统的态度，至于杂志的报道，府方不另外评论。

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