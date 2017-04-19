民生银行原副行长赵品璋被查

（联合早报网讯）中国金融圈近期风波不断，民生银行也卷入其中。消息指，现年61岁的泛海控股原董事、民生银行原副行长赵品璋于本月13日左右在机场被带走调查。知情人士称，赵品璋被查可能涉及一笔过往民生银行的贷款。

财新网等媒体今天（19日）报道，有知情人士透露，这笔民生银行的贷款跟中铁集团某子公司的建筑承包队有关。

接近民生银行的人士透露，民生银行曾起诉过中铁十五局，涉资共5亿元（人民币，下同）。中国裁判文书网显示，去年10月，民生银行北京分行向法院请求查封、扣押或冻结中铁十五局集团第五工程有限公司近1.85亿元的资产。

另外，近日民生银行北京分行航天桥支行“虚构理财产品”一案也掀起市场轩然大波，据悉案件涉及逾150名投资者，涉案金额或高达30亿元。另一位知情人士分析称，航天桥支行案为内控暴露的个案，对于整个机构影响不会太大；但赵品璋被查，目前难以判断其对民生银行的“杀伤力”，“他管了多年的风险和信贷业务，很难说他会牵扯出多少人来”。

赵品璋，男，1956年出生，工商管理硕士，高级经济师。他追随民生银行原行长董文标多年。从1996年民生银行筹建之际，赵品璋就参与其中，主管授信评审、风险业务多年，也曾担任该行主管会计负责人，从2008年起担任副行长；但他在该行的口碑一般。

2014年11月，民生银行发布公告称，赵品璋因工作变动原因辞去副行长及其他相关职务。据了解，赵品璋当时本打算出任中民投副董事长，但此后他提出因个人健康原因，决定不再出任。2015年5月，他出任泛海控股执行董事。今年2月，泛海控股董事会换届，赵品璋不再担任任何职务。

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