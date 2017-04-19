中国最高法为执行人员立10条铁规

（联合早报网讯）中国最高人民法院今天（19日）对外公布《人民法院规范执行行为“十个严禁”》，以规范执行人员工作，其中包括“严禁充当诉讼掮客、违规过问案件及泄露工作秘密”等。

中新网等媒体报道，最高法当日上午在北京举行新闻发布会，通报开展规范执行行为专项整治行动的情况。专项整治行动从即日起开始，将持续到今年11月。

此次专项整治的内容为六项，包括消极执行、选择性执行、乱执行、执行不廉、作风不正、有令不行。特别是对于执行不廉，整治重点是在办理执行案件过程中“吃拿卡要”或让当事人承担不应由其承担的费用，与当事人及其代理人同吃、同住、同行，充当掮客，过问案件，泄露工作秘密，违规会见当事人、代理人、请托人等问题。

而对于作风不正，整治重点是“冷硬横推”“庸懒散奢”等严重伤害民众感情、损害民众利益、危害法院形象的问题。

最高法执行局副局长吴少军指出，这次专项行动的重点就是要解决灯下黑问题，整饬队伍，清理门户，以铁的手腕、零容忍的态度、坚忍不拔的精神，采取严厉措施，狠杀不规范行为，坚决查处一批违法违纪执行人员，让民众切实感受到执行工作的新气象。

作为专项整治行动的一部分，最高法当日还发布了“十个严禁”，具体包括：严禁在办理执行案件过程中“冷硬横推”及消极执行、拖延执行、选择性执行；严禁违规评估、拍卖财产及违规以物抵债；严禁隐瞒、截留、挪用执行款物及拖延发放执行案款；严禁违规适用终结本次执行程序及对纳入终结本次执行程序案件不及时定期查询、司法救济、恢复执行；严禁充当诉讼掮客、违规过问案件及泄露工作秘密等。

“这‘十个严禁’是执行工作的‘高压线’，法院工作人员凡触碰高压线的，依纪依法严肃追究纪律责任直到刑事责任。”吴少军介绍说。此外，专项行动还将进行自查自纠、巡查检查、反馈整改。

报道指，去年以来，中国各级法院为基本解决执行难做了大量工作，包括推进网络执行查控系统建设、联合惩戒体系建设等。同时，最高法还主动引入第三方评估机构研究制定基本解决执行难的评价体系，通过召开全国法院执行工作会议，明确了具体路线图、责任人和时间表。

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