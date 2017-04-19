广州警方推出身份认证APP 可证明“我就是我”

（联合早报网讯）广州警方今天（19日）举行发布会，居民身份证网上应用APP“微警认证”现场首次对外发布，广州市民在可信受理点开通身份证网上应用功能之后，可通过该APP“刷脸”证明“我就是我”。目前广州已设置20个可信受理点。

中新社报道称，该APP由广州南沙警方研发完成并于近日成功运行，以中国公安部第一研究所“互联网+可信身份认证平台”为依托，可以为警务、政务及第三方应用提供网上身份认证服务。

据介绍，用户只需在手机上装载“微警认证”APP，先“刷证”，再自拍“刷脸”，即可实现“身份真实性、证件有效性、人证同一性”的网上远程验证。所有需要本人持身份证到窗口前台确认身份的行政审批等服务，均可在手机端自助完成。

该APP身份认证机制以中国内地居民第二代身份证为信任根，刷脸比对的是中国内地公安数据库中的高清照片，认证结果准确度与正确率高；且不在互联网空间存储与传输公民个人身份信息，有效避免信息安全风险隐患。

广州警方表示，随着相关应用不断落地，今后广州市民可在办理需要实名认证的各类业务时实现远程在线实时验证，无需再到前台面见确认，即使在线下没有带身份证的情况下，也能轻松证明“我就是我”。

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