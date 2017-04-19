中国外交部证实 国际刑警正通缉郭文贵

（联合早报网讯）针对港媒报道国际刑警组织通缉郭文贵一事，中国外交部发言人陆慷今天（19日）表示，国际刑警组织已经向犯罪嫌疑人郭文贵发出了红色通缉令。

环球网报道，在当日例行记者会上，有记者问，据香港媒体报道，中国政府要求国际刑警组织对郭文贵发布“红色通报”。中方能否证实？郭文贵涉嫌犯了什么罪？

陆慷回答：“你说的没错。据我们了解，国际刑警组织已经向犯罪嫌疑人郭文贵发出了红色通缉令，也就是“红色通报”。有关具体情况，你可以向有关部门了解。”

从公众视线消失一年多的郭文贵，近期再成舆论焦点。继中国公安部官方微博揭露讽刺其“邪性富豪”之后，又有消息称，国际刑警已发布红色通报，要将其捉拿归案。

香港东网今天报道称，可靠消息来源透露，国际刑警组织18日发布“红色通报”通缉外逃美国的中国商人郭文贵。

公开报道显示，郭文贵于2013年12月23日出逃境外，并因涉嫌行贿罪，于次年4月17日，被中国检察机关批准逮捕。2015年1月，中纪委确认国家安全部原党委委员、副部长马建涉严重违纪违法而受查。同年3月，中国多间媒体报道马建因与郭文贵有利益勾结而犯事。

郭文贵在短短20年间获得了庞大资产，2014年的胡润百富中国富豪榜中他以155亿资产，排名第74位。有传闻称，郭文贵所以能快速发迹，是因靠上了政坛中一些重要人物。

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