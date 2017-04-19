解放军新一轮军改 建立精干高效联合作战系统

（联合早报网讯）中国军队新调整组建的84个军级单位的负责人昨天集体亮相，接受中共总书记、中央军委主席习近平的训令。有关分析指出，在这次军改中，解放军各军兵种的军级单位数量被明显压缩，仅剩下84个。这是中国军队完成“脖子以上”机构改革之后，进行“脖子以下”改革的重要环节，目的是建立精干高效的联合作战指挥系统。

官方媒体没有透露84个军级单位的具体名称。据了解，解放军军级单位是指中央军委各部门下属的二级部，各大区级单位的联勤部、装备部，副大区级单位的司令部、政治部，陆军集团军，各省军区、新疆南疆军区，驻港部队，海军各基地，空军各指挥所，火箭军各基地，武警各警种指挥所、军事院校和研究机构等。

中央电视台的画面显示，昨天接受习近平训令的84个军级单位主官来自火箭军、空军、陆军、海军、战略支援部队以及省军区系统，武警系统的军级单位并不包括在内。

据央视等官媒报道，习近平训令包括坚决听中共指挥，时刻准备打仗，抓紧提升作战能力，培养敢于斗争、敢于胜利的血性胆魄等内容。习近平发布训令后，王印芳等六名少将分别代表陆军、海军、空军、火箭军、战略支援部队和省军区系统军级单位表态拥护。

据了解，王印芳是解放军“王牌部队”第38集团军的军长。此前有消息说，军改后解放军的18个集团军将被压缩至15个，五大战区各保留二至三个集团军，其番号也将进行相应调整。不过，官媒昨天没有透露新的军级单位是否变更了集团军的番号。

隶属中国军方的微信公号“三剑客”昨晚发表文章称，18个集团军已进入历史，军改既要摒弃旧有的“大陆军”惯性思维，也要摈弃“陆战过时”“陆军无用”的认识误区。新的集团军指挥管理体制应具备以下特点：数量规模适度减少、质量效能越来越高，传统力量越来越少、新型力量越来越多，打击距离越来越远、反应速度越来越快，条块界限越来越少、体系融合越来越好。

文章分析，这次军改，陆军正从“区域陆军”向“全域陆军”转变，拓展战略投送地域，增强战场机动能力，既能使作战对手感知实在的威胁，又能以连续作战锐势达成作战目的；火箭军要增强可信可靠的核威慑和核反击能力，加强中远程精确打击力量建设，增强战略制衡能力；战略支援部队将成为联合作战体系的重要支撑；海军已形成“深蓝海军”；空军正在形成战略空军。

另有消息称，新调整组建的84个军级单位还包括一些军级院校。比如，“解放军艺术学院”前天已正式更名为“国防大学军事文化学院”。

习近平主导的这轮军事大改革始于2015年11月，解放军相继成立陆军领导机构、火箭军、战略支援部队，军委机关由四个总部改为15个职能部门，七大军区改成五大战区，完成海军、空军、火箭军、武警部队机关整编等。这些首脑机关改革被称为“脖子以上改革”。

今年军改的重点是各军兵种的规模结构和力量编成，主要包括军级及以下指挥机构和人员编制，也被称为“脖子以下改革”。

一名接近中国军方的人士表示，解放军军级单位被压缩成84个出乎很多人意料。在2015年以前的四总部和大军区时代，外界虽然没有准确数据，但不包括武警系统的军级单位起码不少于100个。

这名人士分析，“脖子以下改革”将压缩指挥机构和传统陆军规模，增加海军、空军、火箭军和战略支援部队等新型作战力量，推进各军兵种共同编组、共同训练，打造模块化部队。预计到今年年底，解放军军级及以下作战单元，都将搭起新的组织架构，传统的“大陆军体制”被彻底打破，解放军将进入一体化联合作战的新时代。

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