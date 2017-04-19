香港有近90万个百万富翁 人数创新高

（联合早报网讯）花旗银行调查显示，香港百万富翁人数创新高，按年增14%至87.8万人，千万富翁也有5.9万名。千万富翁之中，有4%即约2360人为学生，大多是富二代或退休后再上学人士。而且，“置业靠父干”已成风气。

该份《千万富翁调查报告2016》显示，去年香港百万富翁人数由2015年的76.8万人，升至87.8万人，与十年前相比，人数升了足足一倍。

香港千万富翁平均年龄为58岁，13%已婚、67%已婚并育有子女、20%为单身（女性比例较高）。他们月均收入17.5万元（港元，下同，约3万新元），远高于就业市场均值11倍。

富户之中，只有约47%仍工作，自雇人士占51%、专业人士占35%、任职管理层占15%。37%千万富翁拥有三间或以上物业，27%认为未来两年香港楼价上升，但比例低于市场的47%。

香港千万富翁的整体流动资产中位数为2000万元，2015年则为1800万。资产配置中，占比最大为现金或存款、股票，分别占36%及27%。他们将85%资产投放于香港，海外及大陆分占10%及5%。

花旗银行零售银行业务主管林智刚指出，过去三个月曾投资股票的千万富翁，按年增8%达88%，是最多人投资项目；外币则有79%，按年增22%。

他补充，去年汇市十分波动，增加了千万富翁投资外币兴趣，而他们平均投资的产品约4.7项，显示他们要分散风险投资，多于有成功回报，“因为他们不想睡醒发现所有金钱没了。”他说。

然而，大部分未因应环球大事，例如美国大选或英国脱欧而改变投资决定，只有少于两成作调整。无论如何，香港百万富翁人数录得大幅增长，正是大部分投资者在2016年有“斩获”，令流动资产录得增长所致。

报告还指出，富裕人士的快乐指数会随着财富增长而上升，但当流动资产达500万至1000万元或以上，快乐指数未有持续上升。另外，近四成对香港的居住环境及教育制度的满意程度较低。

但调查显示，他们每月花在子女教育的开支达3.1万元，占其收入近两成。其中，单学费就花了1.9万元。

林智刚说，只有11%千万富翁当下有兴趣买楼，但有子女的千万富翁之中，72%愿花百万元或以上支持子女买楼。过去五年曾帮助子女买楼者占27%，当中有38%斥资500万元以上，显示“置业靠父干”。

香港的千万富翁有近半无业，当中4%是学生，林智刚形容这群人是“含着金锁匙出生”。但调查发现，学历与财富挂勾，千万富翁有74%拥有专上或大学以上学历。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅