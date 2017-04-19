反年金改革联盟包围立法院 蔡英文：严惩暴力行为

（联合早报网讯）反对台湾政府年金方案的“监督年金改革行动联盟”（简称年改联盟）今天包围立法院，推挤阻挠立委进场审议年金法案，连前去参与前瞻基础建设计划公听会的多位县市长都遭池鱼之殃。

台湾总统蔡英文表示，对于暴力的脱序行为，警方一定会严办，“非理性的行为，不会得到社会的认同；刻意制造冲突，更无法阻挡改革的决心”。

立法院司法及法制委员会今天审查“公务人员退休抚恤法”草案，为因应年改联盟的围城抗议行动，警方在两天前便动员2000名警力在立法院周边架设四五层三千具的拒马、护栏与蛇笼，连立法院的围墙上也层层架设，堪称是立法院有史以来最严密的防卫，仅保留少数几个狭窄通道，但这几个出入口便成了比警方人数还少的抗议者集中攻击处。

执政的民进党部分立委清晨就进入立法院准备审查草案，但上午抵达现场的立委王定宇、罗致政等人都被抗议群众拦截，以手肘或肩膀推挤冲撞，同为绿营的时代力量立委徐永明更被扯下西装、泼水，狼狈地进入立法院。蓝营的国民党立委多数着蓝色T恤被放行。

适巧立法院同时举办前瞻基础建设计划公听会，多位出席的县市长被现场情况弄得惊惶失措。

台北市长柯文哲在混乱中被揍了几拳，副市长林钦荣被推倒，手不慎刮到刀片拒马，当场见血。柯文哲表示，台湾是民主国家，应该理性论辩或透过媒体说明，而非以这种方式处理。随后到来的桃园市长郑文灿、嘉义县长张花冠等人也在混乱中被民众碰撞，行走踉跄，靠着警方的护卫勉强挤进立法院。亲绿的三立电视台采访车也被砸。

将年金改革视为重要政绩的蔡英文原本要在民进党中央党部发表谈话，但看到上述情况后，改在总统府新闻中心发表五分钟谈话。

她表示，绝大多数的军公教人员，都能理性看待年金改革的必要性，过去的执政者不分蓝绿都知道问题在哪，也都努力过，但始终未彻底改革，“没有人喜欢蛇笼和拒马，但是我要拜托大家忍耐一下，这些不方便，是为了让年金改革的法案顺利地进入审查程序，我们绝对不能放任以暴力来拖延改革的脚步”。

蔡英文坚定地指出，今天以暴力方式阻止立委、官员及相关人员进入立法院开会的脱序行为，警方一定会严办；也希望在街头抗议者保持冷静和理性。

她强调，年金改革不是针对谁，也不是为了污名化谁，年金改革就像悬崖勒马，把年金从破产边缘拉回来，“我要再强调一次，年金改革，是我们这一代人的共同责任，我们绝对要坚持到底”。

但国民党指责蔡政文政府昨是今非，过去国民党执政时期架设一般拒马和蛇笼就被指责为视人民为敌人，如今却以更尖锐的刀片拒马来对待维持公权力的退休军公教人员；不同于对待太阳花学运人士的宽容，而要严惩与国家签订契约却被背叛的民众，叫这些人情何以堪。

国民党主席候选人郝龙斌今天宣布，将组成义务律师团，协助因今天的冲突而面临法律问题的民众。他说，相对于太阳花学运占领国会议场20余天，且侵入行政院的行为，蔡英文政府也应以同样标准来处理。

在委员会审查的现场也是吵闹不休。民进党立委指责国民党违背先前的协商，同意在今天审查法案，如今又变卦，分明是在演戏给外面的群众看。

国民党立委指出，铨叙部有关年金的精算报告直至昨天下午才送达立法院，根本无法审查。

后来国民党和民进党立委协商达成共识，确定下周三、四分别举行公务人员、教育人员年金改革两场公听会后，才会进入实质条文审查，意即最快5月才会审查法案内容。

年金改革委员会副召集人林万亿今天在接受广播节目访问时表示，5月底前已不可能完成审查，恐怕还是得到本会期结束后的临时会才有办法通过。

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