杨洁篪盼欧盟尽早履行《中国加入世贸组织议定书》有关规定

（联合早报网讯）中国国务委员杨洁篪重申，希望欧盟尽早履行《中国加入世贸组织议定书》第15条的有关规定，“发出维护自由开放的多边贸易体系的积极信号”。

欧盟外交与安全政策高级代表莫盖里尼昨天起对华进行三天访问，她今天同杨洁篪共同主持了第七轮中欧高级别战略对话，两人在会后共见记者。

杨洁篪在记者会上形容，此次战略对话是“积极、富有成果的”。他表示，中欧双方应继续推动完善全球治理，引导全球化向包容、可持续的方向发展。

他提到，中国对入世议定书第15条问题向欧方表达了关切，欧方也表示将遵守世贸规则，并已启动有关修法程序。

中国在2001年加入世贸组织时，其入世议定书第15条允许其他世贸成员把中国视为“非市场经济”，在对华反倾销调查中使用替代国做法，但该做法须在中国入世15年后，即去年12月11日终止。不过，欧盟和美国至今没有取消该做法，中国也于去年12月正式在世贸对欧美提起诉讼。

莫盖里尼说，中欧双方都同意要合作推动以规则为基础的国际秩序、继续支持世贸，并且避免任何保护主义倾向或政策。

莫盖里尼暗示，中国还需继续开放其市场。她说，中欧双方都尊重彼此的国内政策，但她同时提醒，双方也对对方经济结构性改革的成功实行有“明显的关切”。

欧美企业一向抱怨，中国的经济政策过于保护本国企业，令外企在华的发展空间受到限缩。

中国美国商会昨天就警告，2017年可能是美国企业在华几十年来最为艰难的一年。商会呼吁美国政府“动用箭筒中的每一支箭”确保中国提供公平的商业竞争环境。

另一方面，杨洁篪今天也说，中欧双方已就对接“一带一路”倡议和欧洲投资计划达成共识，欧方愿“积极参加”下月在北京举办的“一带一路”高峰论坛。

他也就朝鲜半岛问题重申了中方立场，表示反对任何加剧紧张的言行，坚持实现半岛无核化，推动半岛问题回到对话协商解决的正确轨道。

莫盖里尼昨天也会见了中国总理李克强。李克强表示，中国愿同欧方本着相互尊重、平等相待的精神，推进双边投资协定谈判、自贸可行性研究等广泛领域务实合作，推动中欧关系在以规则为基础的国际秩序框架内实现更好发展。

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