台湾海基会：李明哲事件让台民众恐惧

（联合早报网讯）民进党前党工李明哲被大陆调查，失联已1个月。台湾海基会副秘书长兼发言人李丽珍19日示，这件事情使长期往返于台湾与中国大陆之间的台商、台生及台湾民众心生恐惧。

台湾联合新闻网报道，李丽珍说，陆方若依年初上路的“境外非政府组织境内活动管理办法”，以“涉嫌从事危害国家安全活动”为由羁押李明哲，期限最长也仅15天，李明哲如今已被羁押逾1个月。她推测，陆方是以“违反刑事诉讼法”羁押李明哲，羁押期限可达37天。

李明哲是民主进步党前党工、台北文山社区大学员工。他在3月19日自澳门入境广东省珠海市后，不久便无音讯，至今已32天。

李丽珍19日在海基会例行新闻背景说明会中谈及李明哲事件时，吁请大陆尽速公布李明哲遭拘留的地点、身犯何罪，并让家属前往探视。

针对李明哲事件，李丽珍希望中国大陆能说清楚，让每年往返于台湾与中国大陆的台商、台生及台湾民众不要因为产生“模糊概念”而心生恐惧。

至于李明哲的健康状况，李丽珍指出，家属透过海基会送给李明哲的药品已送到对岸。这说明李明哲有用药需求，他的健康值得关注，但是大陆海峡两岸关系协会至今未告知药品是否已经送达李明哲手中。

李丽珍坦言，海基会与大陆海协会的联络如今困难许多，但还是会持续努力。

她也呼吁陆方尽速厘清案情，循正式管道主动通报海基会，妥适处理相关程序，维护当事人应有权益，并同意安排家属探视，避免对两岸关系造成不利影响。

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