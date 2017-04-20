电骗党“复活” 港大内地女生被骗71万人民币

（联合早报网讯）香港警方19日公布，被中港警方穷追猛打、一度收敛的电骗党，近期又全面“复活”，并专向年纪轻及学历高人士下手。近日又有一名香港大学的内地女学生，遭电骗党骗走71万（人民币，下同）。



香港星岛日报报道，被骗的女子姓郭（26岁），内地人，在港大就读文学士及教育学士课程。据悉，本月16日复活节假期，她接获操普通话自称为香港入境处职员的女子来电，指她涉及内地的刑事罪行。其后，电话转至另一男子接听，对方也以普通话自称为上海公安人员，要求女事主将钱存入内地一个银行户口作保证金，待完成调查后，会交还金钱。

女事主信以为真，先后五次将合共71万元人民币转入骗徒提供户口内，直至前晚10时许，她将事件向亲友透露，亲友提醒她可能受骗，她连忙到西区警署报案。警方接手调查，列作以欺骗手段取得财产案，交由西区警区刑事调查队跟进，稍后会转交东九龙总区重案组的电骗专组侦查。

香港警方表示，骗徒此次使出新招，利用假的内地执法机构网站或手机程式，引诱事主输入自己银行户口及密码，从而取得资料盗取事主户口金钱。警方发现，年纪越轻、学历越高更易受骗，且损失最大。据专责调查电骗党的香港警方东九龙总区重案组总督察谭威信称，警方发现最近个多月来，电骗数字出现大幅飙升，由今年1-2月只有63宗，至3-4月中，已增至168宗，多出近两倍。其中3月有108宗，本月至17日，已逾60宗，单复活节四天长假期，便有多达11宗电骗案报告，合共骗去1245万元，当中有四人被骗超过一百万，九成均是骗徒扮作内地或香港官员犯案。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅