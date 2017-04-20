韩媒：中国人海淘韩货热度未受萨德影响

（联合早报网讯）韩国媒体报道，虽然韩中围绕“萨德”矛盾不断发酵，但韩国产品依然受到中国海淘族欢迎，通过中国跨境电商销往中国的韩国产品不减反增。

韩联社报道称，大韩贸易投资振兴公社（KOTRA）北京代表处20日发布的数据显示，天猫国际的进口成交排名中，韩国产品的占比达13.6%，继日本（19.3%)、美国（18.3%)后排名第三。

韩国决定部署“萨德”后，韩国大批化妆品列入中国海关未准入名单，韩国产品进军中国市场遇阻。但中国消费者依然通过跨境电商等渠道直接购买韩国产品。尤其是，韩国化妆品、服装、减肥用品、女性用品等受到中国海淘族喜爱。

目前中国海淘市场呈现井喷式发展，2016年中国海淘族人数达到4100万人，海淘市场规模达到2198亿元，同比剧增85.6%，在网络购物中海淘所占的比重达4.4%，有望逐年递增。

报道指，目前海淘商品暂未纳入中国货物管理范围，但中国政府将从明年1月1日起抬高海淘商品的准入门槛，因此不能排除韩国产品对华销路被阻断的可能性。KOTRA一位负责人表示，中国政府将减少针对海淘商品的各种优惠，加强对其质量管理。因此，韩国企业应未雨绸缪，努力把中国新政带来的损失降至最低。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅