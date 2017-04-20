聂树斌被判无罪案入选“推动法治进程十大案件”

（联合早报网讯）20日上午，中国最高人民法院、中央电视台联合发布2016年推动法治进程十大案评选结果，聂树斌被宣判无罪案、“快播”传播淫秽物品牟利案、白恩培受贿被判终身监禁案等十大案件入选。

中国央视新闻客户端报道，本次评选活动，最高人民法院各审判业务庭和各高级人民法院经过筛选，从全国法院2016年生效的1670多万案件中分别报送了90多个影响较大、对推动法治进程意义较大的候选案件，中央电视台也从案件的影响力和对法治进程的推动力等方面，推荐了若干案件。经最高人民法院新闻局和中央电视台新闻中心共同初评后，初选了21个参评案例在央视新闻微信公众号、《中国审判》杂志微信公众号等媒体上进行网络投票，征求网民意见。与此同时，将相关案件送相关著名法学、新闻学专家评审。最后经评审委员会民主投票评审，评出了2016年推动法治进程十大案件”

下列案件入选 “2016年推动法治进程十大案件”：

1、聂树斌被宣判无罪案

2、“快播”传播淫秽物品牟利案

3、白恩培受贿被判终身监禁案

4、邱少云烈士人格权纠纷案

5、福喜公司“过期劣质肉”案

6、“加百利(Archangelos Gabriel)”油轮南海救助案

7、天津瑞海公司爆炸案

8、“乔丹”“QIAODAN” 商标行政纠纷案件

9、造纸公司偷排污水公益诉讼案

10、汽车买卖“退一赔三”维权案

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