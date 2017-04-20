外汇局：中国外汇储备仍充裕 有能力维护收支平稳

（联合早报网讯）中国国家外汇管理局新闻发言人王春英20日表示，中国外汇储备仍然充裕，有能力维护外汇收支平稳运行。从未来看，中国跨境资金流动总体仍会朝着均衡的方向发展，中国跨境收支仍具有良好的稳健基础。

中新网报道，国务院新闻办公室于今日举行新闻发布会，国家外汇管理局新闻发言人、国际收支司司长王春英在会上介绍，今年以来中国跨境资金流出明显放缓，外汇供求趋向基本平衡，这反映了中国跨境资金流动逐步向均衡状态收敛的大趋势。

王春英介绍，从未来看，中国跨境资金流动总体仍会朝着均衡的方向发展，中国跨境收支仍具有良好的稳健基础。主要包括以下几方面原因：

第一，中国经济仍处于中高速增长区间，未来随着供给侧结构性改革的深化，产业结构将继续升级，经济增长将更有质量、更有效率。

第二，中国仍将是境外长期资本最具竞争力和吸引力的重要目的地之一。

第三，金融市场对外开放将进一步深化。从去年的情况看，中国推动了银行间债券市场进一步开放，实施了全口径跨境融资宏观审慎管理，深化了QFII和RQFll外汇管理改革等政策，人民币正式加入了IMF的SDR货币篮子，政策和市场效果已开始显现，当前和未来中国仍会不断优化有关政策。

第四，随着人民币汇率市场化形成机制的稳步推进，人民币汇率弹性将进一步增强，有利于促进中国跨境资金流动有进有出、双向波动。

第五，中国经常账户持续顺差，外汇储备仍然充裕，有能力维护外汇收支平稳运行。

王春英表示，因此，从未来看，中国跨境资金流动仍会朝着均衡的方向发展。

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