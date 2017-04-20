两船在广州港水域触碰致一船翻沉 落水人员获救

（联合早报网讯）据广东海事局20日通报，两船日前在广州港水域发生触碰事故，造成其中一艘船翻沉，八人落水。目前，八名落水人员已全部获救，事故船已被拖离，主航道恢复正常通航。

据中新网报道，18日下午，广东省海上搜救中心接报，当日，14时50分左右，深圳籍散货船“粤电57”轮和“3062”轮在广州港进港航道29号灯浮附近水域发生触碰事故，造成“3062”轮翻沉。船上8名落水人员全部被经过的“粤揭阳22253”(渔船)救起。

广东省海上搜救中心接到报告后，立即展开水上交通突发事件应急处置工作，调派广州海事局的海巡0929、海巡09077等四艘海巡船赶赴事故水域进行应急搜救工作，同时协调“穗港22”及过往商船、渔船进行搜寻；经初步核实沉船位置后，及时对事故水域实施临时交通管制，并将有关情况通报给广州港务局、广州港集团等部门，共同做好船舶进出港计划的调整；通知海事测量部门、打捞公司迅速赶往现场，进一步核实沉船准确位置，做好沉船打捞准备工作；联系事故船舶船东，要求其全力配合做好事故应急处置工作。

据了解，通过紧急救助，至4月19日19时30分，“3062”轮被拖离主航道，广州港的主航道已经恢复通航，水上交通临时管控措施已经解除。

目前，海事部门已经成立调查组对事故进行调查，事故原因正在调查中。

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