马英九批太阳花学运：这不叫公民不服从

（联合早报网讯）台湾前总统马英九今在参加活动致词时表示，开放带来希望，闭锁必然萎缩，并批太阳花学运是“不合法、不和平”，“这不叫公民不服从”，会有很多道德风险，什么不喜欢就反抗。

据台湾自由时报报道，马英九今早受邀参加Cheers杂志主办的2017“新世代最向往企业”颁奖典礼，马致词时回顾起他在法务部长、台北市长、总统时的经历，谈到台北市牛肉节、人口政策、教育政策等相关议题。

马英九强调，他在总统任内时常说：“开放带来希望，闭锁必然萎缩”，要如何让2300万人的小岛在全球经济扮演举足轻重的角色？台湾的潜力很大，不要小看自己，但绝对不能放松开放的政策。

马英九话锋一转，提起三年前的太阳花学运，马指出，学运当时，亚洲华尔街日报刊出社论，说台湾自甘落后，不签两岸服贸协议对台湾很不利，“让我们非常惭愧”，因为华尔街日报在香港就看到这问题了。

马英九表示，台湾不能走保护主义的路，要走开放的路，希望年轻人能体会到台湾发展的困境和机会，“不要做出错误决定”。

马英九说，他在大学时搞过保钓运动，所以他非常支持学运，但学运有很重要的原则，就是一定要守法、和平，如果不守法不和平，“这不叫公民不服从”，会有很多道德风险，什么不喜欢就反抗。

马也提到，十九世纪美国提倡“公民不服从”的作家也说，要承担后果，不能只是反抗而已。

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