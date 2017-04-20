中国统计局成立统计执法监督局 维护数据真实

（联合早报网讯）中国统计管理体制改革迈出重要一步，中国国家统计局成立了统计执法监督局，希望以此维护统计数据的真实性和准确性。

据财新网报道，4月20日，中国国家统计局举行统计执法监督局成立仪式。统计执法监督局的主要职能是，起草统计法律法规草案，拟订统计规章制度并监督实施；研究统计工作中的重大问题，承担统计体制改革的有关工作；依法检查、处理重大的统计违法案件；承办涉外调查机构资格认定和涉外社会调查项目审批工作，监督管理涉外调查活动；办理统计行政复议、应诉和其他法律性事务。

中国国家发展改革委副主任兼国家统计局局长宁吉喆表示，要充分发挥统计执法监督的利剑作用，严肃查处统计违法违纪案件，为提高统计数据质量、构建现代统计调查体系提供坚强法治保障。

宁吉喆指出，各级统计机构和广大统计人员要以防范和惩治统计造假作假、确保统计数据真实准确为根本着力点，推动健全统计法律制度，加大统计执法力度，加强统计领域信用建设，强化涉外调查管理，深入推进依法统计依法治统。

此前，相关部门依法查处了一批统计弄虚作假案件，对责任单位实施行政处罚，对相关责任人进行严肃的党纪政纪处分。

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