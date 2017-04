印度学者：天舟一号意味中国主导太空淘金热

(联合早报网讯)印度籍国际政治学者娜拉塔-哥丝瓦米Namrata Goswami今天在《外交家》(The Diplomat)发表文章《为什么中国的新太空货船如此重要》(Why Chinas New Cargo Space Ship Is So Important)说,西方学者以太空竞赛的角度理解中国的太空计划,但中国却采取了完全不同的观点,中国并不是将它当成征服和炫耀的舞台,而是将太空视为可以透过进驻与开发资源,成为生活、工作和创造财富的地方。

台湾联合报报道,她认为,这个不同的看法,将直接影响中国的太空政策。她认为,中国的太空计划与国家经济发展总体规划彼此相关。它不是为了得到国际声望,而是逐步累积实力,以获取空间资源,如金属,氦3(融合的燃料)和设在太空的太阳能发电。

因此她认为,中国第一个自主建造将于20到24日之间发射(注:20日晚将发射)的天舟太空货船,是一项重大成就。这将促使中国能在2022年进行独立、本土和不载人地对太空站进行物流运输。

她说,更重要的是中国将具有在轨燃料补给的能力,而自动的货物运送和轨道加油将是形成对太空资源的端对端供应链,以及建造太空在轨发电站的关键基础。

哥丝瓦米认为,自动再补给是打造国际空间站能否成功的关键,由于无需载人,可以大量提高每艘船运送的货物量,并减少了太空人的风险。过去曾经只有俄罗斯有这个能力,但后来趋使欧洲和美国发展其自己的货物能力。

她认为,中国已经获得了另一种必要的能力,就是维持人类在太空的存在。重要的认知是,按照中国自己的政策蓝图,她将能够在太空保持长期有人的状态,并打造出空间资源的供应链,另一张骨牌已经倒下。

她说,西方错误地想像了一场太空竞赛,同时又错过了太空的“淘金热”。而这次淘金热将由中国对再生能源的追求所决定,包括从小行星,月球和太空太阳能所开采的资源。

